Expeditions: Samurai – Gameplay-Trailer

Mit einem Gameplay-Trailer zeigen THQ Nordic und Entwicklerstudio Campfire Cabel mehr von dem CRPG „Expeditions: Samurai“. In dem Spiel neigt sich die Sengoku-Zeit ihrem Ende entgegen. Das Land ist zerrissen von brutalen Kämpfen und katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Hier wird sich nicht nur das Schicksal eurer Crew entscheiden, sondern von ganz Japan.

Je nach bevorzugtem Spielstil gibt es mehrere Wege, eure ganz eigene Geschichte zu schreiben: Wählt den Weg durch die Schatten und nutzt Täuschung und Tarnung, um euer Ziel zu erreichen. Oder stürzt euch mit einem beherzten Angriff wagemutig in die rundenbasierten taktischen Gefechte und erringt den Sieg auf dem Schlachtfeld.

„Expeditions: Samurai“ geht am 07. August 2026 in die Early Access-Phase. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung