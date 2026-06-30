Guns of Eschaton – Soulslike-FPS im mystischen Wilden Westen

Publisher 4Divinity und Entwickler Eschatology Entertainment haben mit „Guns of Eschaton“ einen neuen First-Person-Shooter angekündigt. Das Spiel führt euch in eine düstere Version des Wilden Westens und kombiniert klassische Shooter-Elemente mit Soulslike-Gameplay. Ein erster Trailer stimmt bereits auf das Abenteuer ein.

Viktor Antonovs letztes Universum

Hinter „Guns of Eschaton“ steht das letzte von Viktor Antonov entworfene Universum. Der Art Director war unter anderem an „Half-Life 2“, „Dishonored“, „Prey“, „Fallout 4“ und „Wolfenstein: The New Order“ beteiligt.

Laut Studioleiter Fuad Kuliev entwickelte Antonov bereits in einer frühen Phase gemeinsam mit Eschatology Entertainment die Ideen, Themen und Konzepte des Spiels. Diese hätten die Entwicklung bis zum Schluss geprägt. Für das Team ist „Guns of Eschaton“ die Umsetzung seiner letzten kreativen Vision.

Der Alte Süden wird zum Schauplatz der Apokalypse

Die Geschichte spielt im Alten Süden der Vereinigten Staaten, der nach einer Katastrophe als „The Burning“ dem Untergang geweiht ist. Auf dem Weg nach Osten begegnet ihr historischen Persönlichkeiten, monströsen Kreaturen und Fraktionen, die von Mythen und okkulten Einflüssen geprägt sind.

Die Entwickler setzen dabei auf fordernde Kämpfe, in denen jeder Schuss gut überlegt sein will. Unterschiedliche Munitionsarten, Paraden und ein handgezeichneter Cherokee-Kodex helfen dabei, Gegner zu analysieren und ihre Schwächen auszunutzen.

Alleine oder gemeinsam unterwegs

Neben einer Einzelspieler-Kampagne könnt ihr „Guns of Eschaton“ auch im Koop spielen. Darüber hinaus soll ein PvP-Modus Teil des Spiels sein.

Erscheinen soll der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam. Einen Termin für die Veröffentlichung gibt es noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung