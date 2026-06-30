Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft veröffentlicht Sea Shanty mit Community-Kommentaren

Ubisoft hat ein neues Video zu „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht ein neues Sea Shanty, dessen Liedtext auf Bewertungen und Kommentaren der Community zum Originalspiel basiert.

The Longest Johns vertonen Bewertungen der Spieler

Für das Musikprojekt arbeitete Ubisoft mit der britischen Folk-Band The Longest Johns zusammen. Die Gruppe ist vor allem für ihre Interpretationen traditioneller Sea Shantys und maritimer Volkslieder bekannt. Für „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ vertonten die Musiker Kommentare und Bewertungen der Community zu einem neuen Sea-Shanty-Medley.

Community-Projekt lädt zum Mitsingen ein

Neben dem neuen Video haben The Longest Johns bereits in der vergangenen Woche ein weiteres Community-Projekt gestartet. Dabei könnt ihr eure eigene Gesangsaufnahme des Sea Shantys „Randy Dandy Oh“ einsenden. Die eingesandten Stimmen werden anschließend zu einer gemeinsamen Version des Liedes zusammengeführt.

Release am 9. Juli

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ erscheint am 9. Juli 2026 für PC über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Quelle: Pressemitteilung