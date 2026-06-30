Nivalis – Neuer Trailer kündigt Release-Termin an

505 Games und ION LANDS haben den Release-Termin von „Nivalis“ bekannt gegeben. Die Cyberpunk-Lebenssimulation der „Cloudpunk“-Entwickler erscheint im September 2026 für den PC via Steam. Passend zur Ankündigung wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht.

Neuer Name nach der Ankündigung im Jahr 2021

Bereits 2021 wurde das Spiel unter dem Titel „Nivalis“ angekündigt. Wie die Entwickler heute bekannt gaben, erscheint der Titel nun unter dem Namen „Nivalis Nights“. Seit der ersten Vorstellung habe das Team die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern und den Titel für die Veröffentlichung vorzubereiten.

Creative Director Marko Dieckmann erklärte, dass das unabhängige Studio während der Entwicklung vor neuen Herausforderungen gestanden habe. Gleichzeitig bedankte er sich bei der Community für ihre Geduld und Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren.

Aufbau einer eigenen Existenz in der Stadt Nivalis

„Nivalis Nights“ spielt erneut in der futuristischen Stadt Nivalis, die bereits aus „Cloudpunk“ bekannt ist. Dort baut ihr euch Schritt für Schritt eine eigene Existenz auf. Ausgehend von einem kleinen Nudelstand könnt ihr euer Geschäft im Laufe des Spiels erweitern und später unter anderem Restaurants oder Nachtclubs eröffnen.

Abseits des Geschäftsalltags erkundet ihr die Stadt zu Fuß oder mit einem eigenen Boot, richtet euer Zuhause nach euren Vorstellungen ein und lernt die Bewohner kennen. Neben neuen Kontakten sind auch Freundschaften und Romanzen möglich.

Steam-Version erscheint im September

Die Steam-Version von „Nivalis Nights“ erscheint am 29. September 2026. Die Veröffentlichung im Epic Games Store soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Einen Termin hierfür nannten die Entwickler noch nicht.

Der neue Trailer präsentiert euch allerhand neues Gameplay.

Quelle: Pressemitteilung