Landwirtschafts-Simulator 25 – SKY Agriculture Pack – Launch-Trailer

Vor kurzem veröffentlichte GIANTS Software weitere Inhalte für den „Landwirtschafts-Simulator 25“. Das „SKY Agriculture Pack“ ist ab sofort separat über digitale Kanäle verfügbar und im Year 2 Season Pass enthalten. Es integriert den französischen Landmaschinenhersteller SKY Agriculture mit 12 Geräten für Bodenbearbeitung, Aussaat und Düngung.

Die Kreiseleggen HR 300 und HRW 6000.36 bereiten den Boden vor, während der Methys HDS in Kombination mit einem Fronttank zur Saatbettbereitung, Stoppelbearbeitung und Zwischenfruchtaussaat eingesetzt werden kann.

Weitere Aussaatoptionen bieten der P100 und der Fronttank Progress TF, der mit einem Frontpacker und zwei groß dimensionierten Rädern ausstattbar ist. Die gezogenen und angebauten Düngerstreuer Falcon T 240 und X50+ Econov erweitern die Möglichkeiten bei der Düngung.

Landwirtschafts-Simulator 25 – SKY Agriculture Pack

SKY Agriculture – Easydrill P250

SKY Agriculture – Falcon T 240

SKY Agriculture – HR 300 (3 m)

SKY Agriculture – HR 300 (4 m)

SKY Agriculture – HRW 6000.36

SKY Agriculture – Methys HDS

SKY Agriculture – P100

SKY Agriculture – Progress P100

SKY Agriculture – Progress P50

SKY Agriculture – Progress TF

SKY Agriculture – Sonic PPF 300/12

SKY Agriculture – X50+ Econov

Die Maschinen im „SKY Agriculture Pack“ verfügen über verbesserte Physik und überarbeitete Animationen, um die visuelle Authentizität zu erhöhen. Räder reagieren sichtbarer auf die Schwerkraft, Ausleger wirken beim Ausklappen schwerer und Schmutz sammelt sich an den Geräten von SKY, bevor er sich beim Einklappen wieder löst.

„Landwirtschafts-Simulator 25“ ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung