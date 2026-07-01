The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Termin für Switch 2

Bethesda Game Studio verkündete jetzt, dass die Remastered-Version des Rollenspiels „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ nächsten Monat für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Die genaue Veröffentlichung erfolgt am 11. August 2026. Damit haben Spieler die Möglichkeit, die legendäre Provinz Cyrodiil unterwegs oder zu Hause mit der Konsole in der Station zu erkunden – mit neuer Grafik und verbessertem Gameplay.

Die zusammen mit dem Team von Virtuos entstandene Version des RPGs bietet DLSS-Unterstützung im Handheld-Modus (900p 30 FPS) und in der Station (1080p 30 FPS). Durch die Unterstützung von Bewegungssteuerung, Touchscreen und Mausmodus für die linke und rechte Hand haben Spieler mehr Spielraum, um den Schlund des Reichs des Vergessens zu schließen.

Die physische Softwarekarte kann ab sofort im Handel und die digitale Version im Nintendo eShop vorbestellt werden (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung