SpaceCraft – Offline-Solo-Modus erschienen

Das als Multiplayer-Space-Sandbox-Spiel in den Early Access gegangene Spiel „SpaceCraft“ hat einen Offline-Solo-Modus erhalten. Damit können Spieler nun in ihrem eigenen Tempo die Grenzen der Menschheit erforschen. Eine riesige Galaxie voller Möglichkeiten, modulare Raumschiffe zu designen, zu bauen und zu steuern, wartet auf sie. In diesem Modus beeinflussen und erweitern jede Ressource und jede Entscheidung nur das eigene industrielle Imperium.

„Wir sind stolz, heute, weniger als einen Monat nach dem Start des Early Access, eines der meistgewünschten Features einzuführen“, sagt Nicolas Cannasse, CEO von Shiro Games. Spieler, die SpaceCraft in ihrem eigenen Tempo erleben möchten, können nun die Galaxie komplett offline erkunden. „Der Spielfortschritt, die Spielbalance und die Kernsysteme wurden angepasst, um eine flüssige und lohnende Einzelspieler-Erfahrung zu bieten und gleichzeitig die Tiefe und Freiheit zu bewahren, die SpaceCraft auszeichnen.”

Die Weltraum-Sandbox kombiniert Automatisierung, Erkundung und Industrie und ist im Early Access auf dem PC über Steam spielbar. Spieler errichten Produktionsnetzwerke, automatisierte Fertigungsketten und verteilen ihre Ressourcen durch die Galaxie. Sie entdecken und gewinnen wertvolle Rohstoffe, bauen Raumschiffkomponenten und verbessern die Logistik ihres bescheidenen Außenpostens zu einem interstellaren Konzern.

Hier findet ihr „SpaceCraft“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung