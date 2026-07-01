Cinder City – Gameplay-Video

Letztes Jahr kündigten NCSOFT und BigFire Games den MMO-Taktik-Shooter „Cinder City“ an (siehe hier). Das Spiel soll eine Mischung aus Story, offene Welt und kooperatives PvE-Erlebnis bieten. Das Ganze ist in einem postapokalyptischen Seoul angesiedelt, wo sich Spieler in groß angelegten Multiplayer-PvE-Gameplay den Herausforderungen in der gesamten Stadt stellen.

In dem aktuellen „Developer Preview“-Video gibt es davon mehr zu sehen. Unter anderem zeigt das Bildmaterial mehrere Schlüsselelemente des Spiels, darunter ein dystopisches Seoul, das von mutierten Kreaturen und unkontrollierten kriminellen Organisationen überrannt wurde, eine storygetriebene Erzählung rund um Sevens Mission, seine Tochter Joi zu retten, und das Open-World-Multiplayer-PvE-Erlebnis.

Die Webseite von „Cinder City“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung