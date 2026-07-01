Sony stellt Produktion neuer PlayStation-Spiele auf Disc ab 2028 ein

Sony Interactive Entertainment wird die Produktion physischer Discs für neue PlayStation-Spiele einstellen. Ab Januar 2028 erscheinen Neuveröffentlichungen ausschließlich digital. Bereits veröffentlichte Spiele sowie Titel, die bis dahin noch auf Disc erscheinen, sind von der Umstellung nicht betroffen.

Sony begründet Schritt mit verändertem Kaufverhalten

Als Grund nennt Sony die zunehmende Verlagerung hin zum digitalen Spielekauf. Nach Angaben des Unternehmens würden Spieler digitale Inhalte inzwischen deutlich häufiger nutzen als physische Datenträger. Die Einstellung der Disc-Produktion sei deshalb eine Anpassung an das veränderte Nutzungsverhalten.

Spiele bleiben auch im Handel erhältlich

Neue PlayStation-Spiele können auch nach Januar 2028 weiterhin über Händler gekauft werden. Statt einer Disc erhalten Käufer dort jedoch eine Download-Version. Alternativ stehen die Titel wie bisher direkt im PlayStation Store zur Verfügung.

Quelle: PlayStation Blog