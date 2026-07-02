A.O.T. 3 – Gameplay-Trailer

Einen Monat nach der offiziellen Ankündigung von „A.O.T. 3“ (siehe hier) folgte jetzt ein Gameplay-Trailer und weitere Informationen. „A.O.T. 3“ ist wird der Abschluss der „Attack on Titan“-Actionspielreihe sein, die auf der Anime- und Mangaserie von Hajime Isayama basiert.

In diesem Titel schlüpfen Spieler in die Rolle eines Mitglieds des Aufklärungstrupps und erleben gemeinsam mit den bekannten Charakteren von „Attack on Titan“ die historischen Ereignisse, die die Welt geprägt haben. Jedes Mitglied des Aufklärungstrupps verfügt über individuelle Fähigkeiten und Talente, darunter beliebte Charaktere mit besonders mächtigen Fähigkeiten, sodass Spieler ihr eigenes Team zusammenstellen und das Blatt auf dem Schlachtfeld wenden können.

A.O.T. 3 – Außenerkundungsmissionen

Der Trailer zeigt unter anderem die neuen Außenerkundungsmissionen. Durch diese Missionen haben Spieler die Möglichkeit die Welt außerhalb der Mauern frei zu erkunden, Versorgungsstützpunkte zu errichten, gefährliche Titanen auszuschalten und das Herrschaftsgebiet der Menschheit zu erweitern.

Es liegt in der Verantwortung der Spieler, Treibstoff und Klingen des 3D-Manöver-Apparats sorgfältig zu verwalten, damit ihr Geschwader stets einsatzbereit und mobil bleibt, während sie gleichzeitig die Moral hochhalten, um eine sichere Niederlage zu vermeiden. Zudem müssen die Spieler entscheiden, ob sie ihre Erkundung trotz der Gefahr von Kämpfen, Verletzungen oder gar dem Tod fortsetzen oder sich zurückziehen, um einen weiteren Tag zu überleben.

Die Veröffentlichung von „A.O.T. 3“ soll kommenden Winter für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erfolgen. Einen genauen Release-Termin haben KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force noch nicht genannt. Das Spiel wird japanische Sprachausgabe sowie Texte in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch enthalten. Die Webseite zu „A.O.T. 3“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung