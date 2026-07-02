Onimusha: Way of the Sword – Release vorgezogen

Das Team von Capcom hatte die Veröffentlichung des Schwertkampf-Action-Spiels „Onimusha: Way of the Sword“ für Ende September 2026 festgelegt. Jetzt folgte die Vorverlegung auf Anfang September. So erscheint das Spiel jetzt am 04. September 2026 für PC (Steam, EGS und Microsoft Store), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und Playstation 5.

Vorbestellungen sind möglich und enthalten als Bonus den Schwert-Skin „Versiegelter Fluch“ sowie den Talisman „Komainu“. Zudem steht auch weiterhin auch eine Demo-Version im PlayStation Store, im Xbox Store, auf Steam und im EGS zum Download bereit. In der Demo können Spieler die Action einen ersten Einblick in das Spiel gewinnen. Spieler mit Speicherdaten aus der Demo können sich außerdem darauf freuen, einen Kubi-Akari-Anhänger als besonderen Bonus zu erhalten, wenn das vollständige Spiel erscheint.

Die offizielle Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung