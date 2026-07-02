Turok: Origins – Kurzer Gameplay-Trailer

Publisher und Entwickler Saber Interactive hat zusammen mit Universal Products & Experiences einen Trailer von „Turok: Origins“ veröffentlicht. bei dem Titeln handelt es sich um einen Shooter, den man aus der First- oder Third-Person-Perspektive spielen kann. Zudem gibt es auch einen Koop-Modus.

In „Turok: Origins“ werden Spieler Teil des mystischen Ordens der Turok, heldenhafte Wächter mit unvorstellbarer Macht, die in einem Kampf ums Überleben gegen wilde Dinosaurier und eine außerirdische Bedrohung stehen, die darauf aus ist, alles menschliche Leben in der Galaxie zu vernichten. Um es mit den Kreaturen aufnehmen zu können, gibt es nicht nur diverse Fähigkeiten und fortschrittliche Waffen, sondern auch die Möglichkeit die DNA von gefallenen Gegnern zu extrahieren und sich zu Nutze zu machen.

„Turok: Origins“ soll kommenden Herbst für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite des Shooters gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung