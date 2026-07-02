Remothered: Tormented Fathers & Broken Porcelain – Remastered-Versionen angekündigt

Während sich mit „Remothered: Red Nun’s Legacy“ der dritte Teil der Horrorspielreihe in Entwicklung befindet, kündigte Stormind Games eine Remastered-Version der ersten beiden Kapitel „Remothered: Tormented Fathers“ (2018) und „Remothered: Broken Porcelain“ (2020) an. Beide Spiele werden derzeit mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Ziel der Remasered-Versionen ist es, den Charakter der Originalspiele zu bewahren und gleichzeitig eine technische Umsetzung zu bieten, die den Erwartungen der heutigen Spieler gerecht wird.

Remastered – Features

Upgrade auf Unreal Engine 5

Realistischere Beleuchtung durch Lumen-Technologie

Üppigere, detailreichere Umgebungen mit 4K-Texturen und Nanite-Technologie

Verbesserte Charaktermodelle

Überarbeitete Benutzeroberfläche und Menüs

Aktualisierte Filmsequenzen, die nach modernen Produktionsstandards erstellt wurden

Behebung von Fehlern aus den ursprünglichen Veröffentlichungen

Allgemeine Verbesserungen hinsichtlich Stabilität und Spielqualität

„Remothered ist eine Spielereihe, an die wir nach wie vor fest glauben. Nachdem wir bestätigt haben, dass noch in diesem Jahr ein neues Kapitel erscheinen wird, stellen diese Remastered-Editionen einen weiteren Schritt in unserem Engagement für dieses Universum und für die Community dar, die es über die Jahre hinweg unterstützt hat. Wir möchten die Spielereihe weiter stärken, indem wir ihre Vergangenheit würdigen und gleichzeitig ihre Zukunft gestalten“, sagte Antonio Cannata, CEO und Mitbegründer von Stormind Games.

Die Veröffentlichung soll für PC (Steam, GOG und EGS), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erfolgen. Die Webseite zur Reihe ist hier zu finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung