Cinder City – MMO-Taktik-Shooter enthüllt

Im Rahmen des Gamescom Opening Night Live-Events haben NCSOFT und BigFire Games den Sci-Fi-Shooter „Cinder City“ angekündigt. Das Spiel, bisher bekannt als „Project LLL“, befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung und soll 2026 auf den Markt kommen.

Bei „Cinder City“ handelt es sich um einen Open-World-MMO-Shooter (Massively Multiplayer Online-Shooter), der auf der Unreal Engine 5 entwickelt wird.. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines futuristischen Ritters, erkunden eine offene Welt und kämpfen sich durch bekannte Sehenswürdigkeiten und Hightech-Schlachtfelder im postapokalyptischen Seoul (Südkorea). Die Spieler müssen sich brutalen Entscheidungen stellen, während sie nach der vermissten Tochter der Hauptfigur suchen – entweder allein oder gemeinsam mit einem Team.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

[CINDER CITY] 공식 트레일러 공개 | 2025 게임스컴

Quelle: Pressemitteilung