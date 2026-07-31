Planet Zoo 2 – Trailer zum Leopardenhai

Frontier Developments hat die zweite Folge der Reihe „Animal Spotlight“ für „Planet Zoo 2“ veröffentlicht. Diese Folge dreht sich um den indopazifischen Leopardenhai.

Leopardenhaie sind auch als Zebrahaie bekannt, und Jungtiere weisen oft auffällige Streifen auf, die giftige Seeschlangen imitieren, um potenzielle Raubtiere abzuschrecken. Wenn sie erwachsen werden, verlieren sie ihre Streifen und entwickeln lange Schwänze und schlanke, gefleckte Körper. Leopardenhaie zeichnen sich auch durch ihr sanftes und neugieriges Wesen aus. Die Art erkundet gerne jeden Winkel ihres Lebensraums und ist dabei in der Regel nachts am aktivsten.

Die Zoo-Simulation „Planet Zoo 2“ soll am 13. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung