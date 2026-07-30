Allogloom – Release-Termin und ein neuer Trailer

Publisher Iceberg Interactive und Solo-Entwicklerin Kate alias Galactic Ghosty haben einen neuen Trailer zu „Allogloom“ veröffentlicht. Das handgezeichnete Point-and-Click-Adventure erscheint im Oktober für PC via Steam. Eine kostenlose Demo könnt ihr bereits jetzt ausprobieren.

Gruesome Grove

In „Allogloom“ schlüpft ihr in die Rolle von Nora und erkundet Gruesome Grove, dessen Bewohner spurlos verschwunden sind. Auf eurer Reise sammelt ihr Hinweise, untersucht rätselhafte Relikte und sprecht mit den ungewöhnlichen Bewohnern und Kreaturen der Spielwelt. Die Geschichte erstreckt sich über acht Kapitel und führt euch durch insgesamt sechs miteinander verbundene Welten, in denen nach und nach die Vergangenheit der Stadt ans Licht kommt.

Handgezeichnete Spielwelt

Alle Hintergründe, Figuren und Kreaturen wurden von Solo-Entwicklerin Kate von Hand gestaltet. Hinter der zunächst märchenhaft wirkenden Welt verbirgt sich jedoch eine düstere Atmosphäre, in der gemütliche Erkundung, schwarzer Humor und Horror aufeinandertreffen.

Die Rätsel sind eng mit der Geschichte und den Bewohnern von „Allogloom“ verknüpft. Statt wahllos Lösungen auszuprobieren, müsst ihr eure Umgebung aufmerksam beobachten, Gegenstände kombinieren und den zahlreichen Hinweisen folgen, um neue Bereiche zu erschließen.

Mit der Steam-Demo könnt ihr bereits vor dem Release einen ersten Blick auf Gruesome Grove werfen. „Allogloom“ erscheint am 13. Oktober 2026 für PC via Steam.

Quelle: Pressemitteilung