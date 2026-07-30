The Sinking City 2 – Neues Gameplay zeigt den Fischmarkt von Arkham

Entwickler Frogwares hat einen neuen Gameplay-Trailer zu „The Sinking City 2“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht der Fischmarkt von Arkham, ein ehemaliges Handelszentrum, das inzwischen von Tiefen Wesen und weiteren Kreaturen aus dem Meer überrannt wurde.

Der Fischmarkt und seine Wesen

Der Trailer führt durch die verlassenen Marktstände, Lagerhäuser und Fischereianlagen. Einst diente das Gebiet als wichtiger Umschlagplatz für den Handel, heute haben dort Tiefen Wesen und andere Kreaturen die Kontrolle übernommen. Laut Frogwares lebt dort nur noch eine einzige vernünftige Person, die allerdings kaum noch als menschlich bezeichnet werden kann.

Überleben in einer überfluteten Stadt

„The Sinking City 2“ versetzt euch in das Arkham der 1920er-Jahre, das von einer übernatürlichen Flut heimgesucht wird. Um zu überleben, müsst ihr eure Ausrüstung sorgfältig verwalten, Rätsel lösen und nach Vorräten sowie Verbesserungen suchen. Mit jedem Schritt in die überflutete Stadt wächst die Gefahr, während zahlreiche Gegner unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern.

Rettungsmission führt zur Quelle der Flut

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Rettung eurer Geliebten. Nach einem fehlgeschlagenen Ritual ist ihre Seele in den Traumlanden gefangen, während ihr Körper verschleppt wurde. Um sie zu retten, müsst ihr den Ursprung der Flut finden und euch den Schrecken stellen, die Arkham heimsuchen.

„The Sinking City 2“ erscheint am 18. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Frogwares