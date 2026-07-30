Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition erscheint heute

Heute ist der offizielle Release der „Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition“ im Nintendo eShop. Spieler, die bereits „Xenoblade Chronicles 2“ für Nintendo Switch besitzen, können das Upgrade Pack erwerben, um Zugriff auf die Inhalte der Nintendo Switch 2 Edition zu erhalten.

Eine physische Version soll am 01. Oktober 2026 folgen. Am 03. Dezember 2026 folgt die Fortsetzung „Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition“, die auch mit verbesserter Leistung und neuen Spielinhalten versehen wird.

„Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition“ bietet neben verbesserter Grafik auch einen neuen Modus und mehr. Rollenspiel-Fans, die auf Nintendo Switch 2 ins Abenteuer ziehen, erleben das Land von Alrest und sein Wolkenmeer in einer verbesserten Pracht. Im TV-Modus wird eine Bildrate von60 fps und 4K-Auflösung unterstützt, im Handheld-Modus kann die Reise von Rex und Pyra zur Geburtsstätte der Menschheit mit 60 fps und einer Auflösung von 1080p angegangen werden.

Darüber hinaus bietet die Nintendo Switch 2 Edition neue exklusive Inhalte wie die seltene Klinge MOMO, die auch über ihre eigene Klingenmission „Die Heimat der Seele“ verfügt. Im völlig neuen Söldnerkommando-Modus ist es möglich, Klingen im Kampf direkt zu steuern. Und für weitere Abwechslung sorgen neue freischaltbare Designs für Pyra und Mythra, die sowohl in Zwischensequenzen als auch während des Spielens zu sehen sind.

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Quelle: Pressemitteilung