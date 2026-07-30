Crazy Taxi: World Tour – Neuer Trailer, geschlossener Netzwerktest

SEGA hat einen geschlossenen Multiplayer-Netzwerktest für „Crazy Taxi: World Tour“ angekündigt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Ausgewählte Teilnehmer können im September zwei Online-Spielmodi des Arcade-Rennspiels ausprobieren, bevor „Crazy Taxi: World Tour“ 2027 erscheint.

Zwei Online-Modi stehen zum Test bereit

Der Netzwerktest konzentriert sich ausschließlich auf den Online-Multiplayer. Einzelspieler- und Story-Modus sind nicht Bestandteil des Tests, wie SEGA mitteilte.

Im Modus Abhol-Rennen treten bis zu sechs Fahrer gegeneinander an und versuchen innerhalb eines Zeitlimits möglichst viele Fahrgäste zu befördern und dabei das meiste Geld zu verdienen. In Cops und Taxis stehen sich zwei Teams mit jeweils drei Spielern gegenüber.

Für den Test stehen außerdem zwei Karten, vier Charaktere sowie sechs Fahrzeuge mit verschiedenen Tuning-Optionen bereit. Die Partien können sowohl als Ranglisten-Matches als auch in benutzerdefinierten Lobbys mit eigenen Regeln gespielt werden.

Anmeldung läuft bis Ende August

Die Anmeldung für den geschlossenen Multiplayer-Netzwerktest ist bereits gestartet und endet am 31. August. Der Test selbst findet vom 12. bis 14. September statt und soll die Stabilität der Online-Multiplayer-Funktionen vor dem Start des Spiels überprüfen. Crossplay wird auf Xbox Series X|S, Xbox auf PC, PlayStation 5 und Steam unterstützt.

Anmelden könnt ihr euch über die offizielle Webseite.

Westküsten-Karte im neuen Trailer

Zeitgleich mit der Ankündigung des Netzwerktests hat SEGA einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt. Dieser stellt die Westküsten-Karte von „Crazy Taxi: World Tour“ vor, die bereits aus früheren Teilen bekannt ist.

Bekannte Geschäfte kehren zurück

Wie bereits im Originalspiel setzt „Crazy Taxi: World Tour“ erneut auf Geschäfte aus der realen Welt als Ladenfronten. Da euch das Spiel auf eine Reise rund um den Globus schickt, sollen die einzelnen Weltreise-Karten jeweils regionale Geschäfte enthalten. Auf der Westküsten-Karte sind unter anderem IHOP und Amoeba Music vertreten. Weitere Ladenfronten will SEGA mit der Vorstellung der übrigen Karten enthüllen.

„Crazy Taxi: World Tour“ erscheint 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Quelle: Pressemitteilung