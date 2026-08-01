Kusan: City of Wolves – Launch-Trailer

Vor kurzem erschien der Hardcore-Top-Down-Shooter „Kusan: City of Wolves“ für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zum Release präsentierten Publisher PQube und Entwicklerstudio CIRCLEfromDOT einen neuen Trailer.

In dem Spiel sollen euch Highspeed-Action, stylische Hip-Hop-Beats und der pulsierende Neonschein einer korrupten Cyberpunk-Stadt erwarten. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Jum, einem Ex-Soldaten, der sich als Söldner auf den regennassen Straßen von Kusan durchschlägt.

Sein neuester Auftrag hat es in sich: Er muss das gefährlichste Gut der Stadt beschützen – ein junges Mädchen, in das eine atomare Waffe implantiert wurde. Um sie zu retten und eine Verschwörung aufzudecken, die die gesamte Stadt in den Abgrund reißen könnte, geht Jin bis aufs Ganze. Gefragt sind Präzision, Stil und die richtigen Skills, um Jins ehemaligen Kommandanten zur Strecke zu bringen und die gefährlichste Fracht der Stadt zu beschützen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam an: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung