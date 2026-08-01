Guild Wars 3 – Kazuma Jinnouchi wird Lead Composer

ArenaNet veröffentlicht ein neues Video, das einen umfassenden Blick hinter die Kulissen der musikalischen Entwicklung von „Guild Wars 3“ bietet. Im Mittelpunkt steht Kazuma Jinnouchi, BAFTA-Games-nominierter Komponist und bekannt für seine Arbeiten an „Halo“, „Star Wars“, „Metal Gear“ und „Ghost in the Shell“. Er übernimmt die Rolle des Lead Composers für das neue MMORPG. Unterstützt wird er von Gastkomponistin Asuka Ito, deren Werke aus Nintendo-Reihen wie „Rhythm Paradise“ und „Pilotwings“ bekannt sind, sowie von Maclaine Diemer, dem langjährigen Komponisten von „Guild Wars 2“.

Das veröffentlichte Feature-Video zeigt Einblicke in die kreative Zusammenarbeit und die musikalische Philosophie hinter dem Soundtrack. „Guild Wars 3“ Audio Lead Chase Thompson und Music Lead Nadia Wheaton sprechen gemeinsam mit Kazuma Jinnouchi über Inspirationen, konzeptionelle Leitlinien und die Entstehung der Titelmusik. Zudem gewährt das Video Eindrücke aus den Orchesteraufnahmen mit den Prager Philharmonikern, die Anfang des Jahres stattgefunden haben.

Parallel zur Veröffentlichung des Videos erscheint das „Guild Wars 3 Main Theme“, die Titelmusik des Spiels, die auch im Feature zu hören ist. Das Stück steht auf den meisten großen Musikplattformen (siehe hier) zum Streaming bereit und kann zusätzlich über iTunes und Bandcamp erworben werden.

Entwicklerstudio ArenaNet wird das Spiel für PC und PlayStation 5 veröffentlichen. Die Webseite von „Guild Wars 3“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel bereits auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung