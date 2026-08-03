Attack on Titan 3 / A.O.T. 3 – Neuer Trailer und Release-Termin

KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force haben den Veröffentlichungstermin von „Attack on Titan 3“ bekannt gegeben. Das Actionspiel erscheint im Dezember für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC via Steam. Gleichzeitig sind die Vorbestellungen für die Digital- und Handelsversionen gestartet.

Die komplette Geschichte von Anfang bis Ende

„Attack on Titan 3“ erzählt die Geschichte der Reihe von den Anfängen bis zu ihrem Abschluss. Neben überarbeiteten Szenen aus den vorherigen Spielen erwarten euch neue Kämpfe gegen die neun Titanen, die erstmals in der Spielserie vertreten sind. Ihr schlüpft erneut in die Rolle eines Mitglieds des Aufklärungstrupps und erlebt die wichtigsten Ereignisse gemeinsam mit den bekannten Figuren der Vorlage.

Überarbeitete 3D-Manöver und neue Missionen

Auch das Kampfsystem wurde erweitert. Die bekannten 3D-Manöver sollen mehr Bewegungsfreiheit bieten, während sich die Titanen abwechslungsreicher und unberechenbarer verhalten. Dadurch verändern sich auch die Kämpfe, in denen ihr flexibel auf die Angriffe eurer Gegner reagieren müsst. Wer weniger Erfahrung mit Actionspielen hat, kann außerdem vereinfachte Steuerungsoptionen aktivieren.

Neu sind außerdem Spezialmissionen außerhalb der Mauern. Als Anführer eurer eigenen Truppe entscheidet ihr gemeinsam mit euren Gruppenmitgliedern über das weitere Vorgehen und müsst abwägen, ob ihr euch den Titanen stellt oder den Rückzug antretet.

Mehrere Editionen und Bonusinhalte

Neben der Standard Edition erscheint „Attack on Titan 3“ auch als Digital Deluxe Edition mit digitalem Artbook, Charakter-Anpassungspaket, Ausrüstungspaket, Starterpaket und einem 72 Stunden früheren Spielzugang. Für Käufer der Handelsversion wird außerdem eine Steelbook Launch Edition mit ICONART angeboten.

Wer „Attack on Titan 3“ digital vorbestellt, erhält die Anpassungsoption „Wings of Freedom Earrings“. Käufer der physischen oder digitalen Version bekommen zusätzlich den kosmetischen Gegenstand „Wings of Freedom Hoodie“, sofern sie das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums erwerben.

Besitzer eines Spielstands von „Attack on Titan 2“ oder „Attack on Titan 2: Final Battle“ erhalten außerdem zusätzliche Bonusinhalte. Weitere Informationen dazu will KOEI TECMO zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

„Attack on Titan 3“ erscheint am 10. Dezember 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Der Trailer zeigt neben Gameplay auch zahlreiche Szenen aus der Handlung von „Attack on Titan“. Wer Anime oder Manga noch nicht bis zum Ende verfolgt hat, sollte sich auf mögliche Spoiler einstellen.

Quelle: Pressemitteilung