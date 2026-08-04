Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Video über die Rätsel und Fallen

Im neusten „In-Depth“-Video zu „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ geht es um die Rätsel und Fallen, die Spieler, in dieser Neuinterpretation von Lara Crofts Debütabenteuer aus dem Jahr 1996, erwarten.

Das Video zeigt, wie die Entwicklerteams von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog den Kern der Rätsel aus dem Originalspiel aufgegriffen und für ein modernes Publikum neu interpretiert haben. Außerdem geht es darum, wie die Entwickler Leveldesign und Worldbuilding im Spiel kombiniert haben, um die bestmöglichen Rätsel und tödlichen Fallen für Laras Missionen zu erschaffen.

In der Geschichte von „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Lara Croft, die sich auf eine gefährliche Reise rund um den Globus begibt, um die verlorenen Geheimnisse von Atlantis zu entdecken. Diese Neuinterpretation soll eine verbesserte Grafik, modernisiertes Gameplay und neue Überraschungen bieten, die dem Charakter des Originalspiels treu bleiben.

Amazon Game Studios veröffentlicht „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ am 12. Februar 2027 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen, sowie die ersten vier „In-Depth“-Videos, findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung