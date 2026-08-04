Beast of Reincarnation – Launch-Trailer

Das Action-RPG „Beast of Reincarnation“ erschien für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. In dem Spiel verbinden Publisher Fictions und das japanische Entwicklerstudio Game Freak Action-Kämpfe, Erkundungen und eine emotionale Geschichte.

Das Einzelspieler- und Einzelhund-RPG spielt im postapokalyptischen Japan und dreht sich um Emma, eine Ausgestoßene, die als Blightborn verflucht ist und weder Erinnerungen noch Gefühle besitzt, sowie um Koo, den Blight-Hund, der Emma stets zur Seite steht. Spieler können eine Reise erleben, auf der sie sowohl die Geborgenheit und Wärme eines Begleiters als auch ein Gefühl der Einsamkeit spüren und sie erkunden eine sich ständig verändernden Welt, in der dichte Wälder mitten in der Ödnis aus dem Boden sprießen. Während sie gemeinsam mit ihrem Begleiter durch diese schöne, aber raue Welt reist und lebt, festigt sich die Bindung zwischen Emma und Koo, und damit entfalten sie ihre Kräfte.

Hier findet ihr „Beast of Reincarnation“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung