Arise Dark Lord – Introversion kündigt neues Spiel an, spielbarer Prototyp

Das Entwicklerteam von Introversion Software, die Schöpfer von „Prison Architect“, haben jetzt „Arise Dark Lord“ angekündigt. Während sie weiterhin an „The Last Starship“ arbeiten, wird „Arise Dark Lord“ parallel entstehen. Eine Veröffentlichung ist für 2027 vorgesehen.

Bei dem Spiel soll es sich um ein Action-Strategie-Hybrid-RTS handeln, welches Tower Defence und Basisbau verbindet, während Spieler den Dark Lord steuern. Ziel ist es, eine Armee aufzustellen und die Menschen zu zerschmettern.

Auf Itch.io steht derzeit ein spielbarer Prototyp des Spiels zum Ausprobieren bereit (siehe hier)

Arise Dark Lord – Features

Steuert den Dunklen Lord direkt in diesem Hybrid-RTS – per Tastatur, Maus oder Gamepad.

Entfesselt verheerende Zauberei über die gesamte menschliche Zivilisation. Jeder Kill gewährt Mana, das eure Zauber speist.

Beschwört gewaltige Armeen aus der Unterwelt und erweckt die Toten als Zombies zum Leben.

Verderbt die friedlichen Wälder und wunderschönen Berge des Reiches. Gewinnt Ressourcen, um eure Armee auszurüsten, und errichtet gewaltige, undurchdringliche Verteidigungsanlagen des Bösen.

Festigt euren Dunklen Turm gegen menschliche Gegenangriffe mit bösartigen Geschütztürmen, Belagerungswaffen, Barrikaden und verfluchten Fallen.

Verbessert euer Zauberbuch – jede geplünderte Menschenstadt oder ruinierte Festung gewährt euch mehr Einsicht.

Hier findet ihr „Arise Dark Lord“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung