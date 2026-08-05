Mafia: The Old Country – First Look-Video zu „Man of Honor“

Mit der Erweiterung „Man of Honor“ werden 2K und Entwicklerstudio Hangar 13 „Mafia: The Old Country“ um zwei Kapitel aus der Anfangszeit von Enzo Favaras Dienst für die Torrisi-Familie erweitern. Darin arbeitet Enzo mit dem Mafioso Ennio Salieri zusammen, den Spielern der Reihe als Don aus dem ersten „Mafia“-Spiel bekannt ist. Das Addon zeigt Salieri vor seiner Auswanderung und seinem späteren Aufstieg in Amerika.

Des Weiteren beinhaltet „Man of Honor“ zusätzliche Inhalte für den Free Ride-Modus. Spieler können neue Herausforderungen und Aufträge von Salieri übernehmen, darunter Rennen, Kämpfe und Schleichmissionen. Die Aufgaben umfassen neue Missionstypen und schalten unter anderem Outfits, Fahrzeuge, Pferde, Waffen und Glücksbringer frei.

„Mafia: The Old Country – Man of Honor“ erscheint am 14. August 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Details liefert ein Blogbeitrag auf der offiziellen Seite (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung