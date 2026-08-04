Fire Emblem: Fortune’s Weave zeigt neue Einblicke in Story, Kämpfe und Klassen

Nintendo hat in einer neuen Nintendo Direct-Ausgabe weitere Details zu „Fire Emblem: Fortune’s Weave“ vorgestellt. Im Mittelpunkt standen die Geschichte, die vier spielbaren Helden, neue Spielmechaniken sowie die Kämpfe des Strategie-Rollenspiels, das im September exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.

Vier Helden sollen den Untergang der Welt verhindern

Die Handlung führt euch in das Kaiserreich Dagda, das nach den Heroenspielen vor seinem Untergang steht. Fünf Jahre nach dem Turnier bedroht der wiedererweckte Dämonengott Balor die Welt, während die vier Helden der damaligen Ereignisse spurlos verschwunden sind. Als Hauptfigur entscheidet ihr, ob ihr euch Balor direkt stellt oder mithilfe von Fortunas Zeitkräften in die Vergangenheit reist, um das Schicksal der vier Helden zu verändern.

Jeder der vier Helden erzählt dabei seine eigene Geschichte. Ihr könnt zwischen Cai, Dietrich, Theodora und Leda wählen und ihre Handlungsstränge unabhängig voneinander erleben. Der Spielfortschritt wird für jede Geschichte separat gespeichert, sodass sich alle vier Kampagnen parallel spielen lassen.

Vorbereitung entscheidet über den Erfolg

Zwischen den Kämpfen erkundet ihr die Hauptstadt Dagsion und besucht verschiedene Einrichtungen. In der Arena trainiert ihr eure Gruppe und schaltet neue Aktionen frei, während ihr in der Einkaufsstraße Waffen kauft oder verbessert. Im Tempelviertel gewähren euch die Götter unterschiedliche Segnungen und über Examen lassen sich neue Klassen freischalten. Darüber hinaus könnt ihr Quests erledigen, neue Gefährten rekrutieren oder euch in Gasthäusern ausruhen. Außerhalb der Stadt warten weitere Orte auf der Weltkarte sowie Verliese mit Schätzen und Materialien.

Neue Klassen und weiterentwickelte Kämpfe

Die Kämpfe bleiben dem rundenbasierten Spielprinzip der Reihe treu. Einheiten werden vor Kampfbeginn positioniert und nutzen je nach Klasse unterschiedliche Waffen, Fähigkeiten und Bewegungsradien. Neben Primär-, Spezial- und Elite-Klassen stehen zahlreiche Waffenarten sowie verschiedene Kampf- und Brandtechniken zur Verfügung, die den Verlauf einer Schlacht entscheidend beeinflussen können. Mit dem Segen der Fortuna lässt sich nach jedem Zug außerdem zu einem früheren Zeitpunkt im Kampf zurückkehren, um die eigene Strategie anzupassen.

Sonderedition und Vorbestellungen

Ab sofort könnt ihr „Fire Emblem: Fortune’s Weave“ im Nintendo eShop vorbestellen. Zur Veröffentlichung erscheint außerdem die Dagdanische Edition, die unter anderem ein SteelBook, Artwork-Karten, eine Karte des Kaiserreichs Dagda sowie ein Artbook enthält.

„Fire Emblem: Fortune’s Weave“ erscheint am 17. September exklusiv für Nintendo Switch 2.

Quelle: Pressemitteilung / Nintendo