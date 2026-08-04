Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im August 2026

Diesen Monat findet nicht nur die gamescom 2026 statt, wo auch Microsoft mit diversen Titeln vertreten sein wird, sondern es gibt auch wieder neue Inhalte für den Xbox Game Pass auf PC und Konsolen. Bereits am Donnerstag startet der Early Access für die Gears of War: E-Day Open Beta.

Hier die komplette Übersicht:

Gears of War: E-Day Open Beta

Early Access ab dem 6. August (weitere Informationen: KLICK!)

Bald im Xbox Game Pass

Ab heute verfügbar – Heretic + Hexen (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Ab heute verfügbar – Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 6. August – Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass 6. August – PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass 11. August – Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass 11. August – Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 11. August – Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass 12. August – Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; ab sofort im Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; ab sofort im Game Pass Ultimate und PC Game Pass 13. August – Cricket 26 (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 13. August – Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass 13. August – Sandustry (Game Preview) (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 18. August – Egging On (Cloud XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. August)

Menace (Game Preview) (PC)

Atlas Fallen (Cloud, Konsole und PC)

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)

Firewatch (Cloud, Konsole und PC)

In-Game Vorteile

Jetzt verfügbar – Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 7 (Cloud, XBOX Series X|S und PC

DLC / Game Updates

6. August – EA Sports Madden NFL 27: EA Play Early Access Testversion (Konsole und PC)

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung