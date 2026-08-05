Welcome to Elderfield erscheint im September

Publisher Kwalee und Solo-Entwickler Chris Cote haben den Veröffentlichungstermin von „Welcome to Elderfield“ bekannt gegeben. Das Cozy-Horror-RPG erscheint im September für PC via Steam. Wer sich schon vorab einen Eindruck verschaffen möchte, kann bereits jetzt die Demo ausprobieren.

Landwirtschaft trifft auf Lovecraft-Horror

In „Welcome to Elderfield“ zieht ihr in die Kleinstadt Elderfield, in der das Ungewöhnliche zum Alltag gehört. Während ihr euren Bauernhof bewirtschaftet, Felder bestellt und seltsame Nutztiere versorgt, begegnet ihr immer wieder unheimlichen Kreaturen und den Alten Göttern. Neben gewöhnlichen Feldfrüchten wachsen auf euren Äckern unter anderem auch Zähne oder Augäpfel, während Tentakel euren Hof überwuchern können.

RPG mit Beziehungen, Erkundung und Kämpfen

Abseits der Landwirtschaft könnt ihr euer Haus und euren Charakter anpassen, mit den Bewohnern Freundschaften schließen oder eine Beziehung eingehen. Außerdem warten tägliche Geheimnisse, Angeln, Bergbau, Kochen und Erkundungstouren durch die Umgebung auf euch.

Für Kämpfe gegen die Lovecraft-inspirierten Schrecken setzt „Welcome to Elderfield“ auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. Gesammelte Ressourcen, Ausrüstung und verschiedene Verstärkungen entscheiden darüber, ob ihr die Begegnungen überlebt. Wer es entspannter angehen möchte, kann alternativ einen leichteren Schwierigkeitsgrad wählen.

Demo bietet ersten Einblick

Die kostenlose Demo umfasst einen Teil der Stadt Elderfield, den Bauernhof, die Ranch, das erste Dungeon in einem Einkaufszentrum sowie weitere Schauplätze.

„Welcome to Elderfield“ erscheint am 10. September 2026 für PC via Steam.

Quelle: Pressemitteilung