Dual Universe – Aktualisierte Roadmap veröffentlicht

Weiterhin arbeitet das Entwicklerteam von Novaquark an dem Sci-Fi-MMO „Dual Universe“. Mit dem Fortschreiten der Entwicklung konnten die Verantwortlichen jetzt eine aktualisierte Roadmap veröffentlichen, die einen Überblick über die letzte Alpha-Phase (Alpha 3) und kommenden Beta-Phasen bietet. Gleichzeitig wurde ein Podcast veröffentlicht, wo Novaquarks CEO, Jean-Christophe Baillie, und sein Team weitere Informationen und Details zur Zukunft des Spiels besprechen.

„Auf dem Weg zur Betaphase ist 2020 für uns ein zentrales Jahr. Wir werden gezielt unsere Prioritäten setzen und sicherstellen, dass die Erfahrung für die Spieler so gut wie irgend möglich wird“, so Baillie.

Unter den Neuzugängen in der Alpha 3 unter dem Motto „Shattered Alliances“ befinden sich Konstrukt-gegen-Konstrukt-PvP, die Einführung von Spielerorganisationen sowie eine Reihe weiterer Funktionen wie das Sammeln von Erz an der Oberfläche. Da Avatar-gegen-Avatar-PvP erst in einem späteren Update hinzugefügt werden wird, konnte sich das Team auf die Konstrukt-Gefechte mit ihren Echtzeit-Voxelschäden und teambasiertem Gameplay konzentrieren.

Mit „Dual Universe“ will das Entwicklerteam von Novaquark die erste Online-Zivilisation erschaffen, das es tausenden Spielern ermöglicht in einem Online-Sci-Fi-Universum miteinander zu interagieren. Dabei sollen die Spieler Raumschiffe, Stationen und mehr in Sandbox-Manier bauen, steuern und fliegen können.

Den Kern von „Dual Universe“ bildet die CSSC Technologie (Continuous Single-Shard Cluster). Dieser verwaltet das Metaversum, ein einzelnes Universum, welches Millionen von Spielern beherbergt und gleichzeitig ohne Ladebildschirme auskommt soll.

Video zur neuen Roadmap:

Dual Universe - Roadmap Update

Podcast:

Dual Universe - Inside Novaquark Podcast #4

Entwicklervideo:

Dual Universe - Dev Dairy | December 2019 - Part 1

