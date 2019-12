Shadow of the Tomb Raider – Soundtrack erscheint auf Vinyl

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics veröffentlichten „Shadow of the Tomb Raider“ im September 2018. In der Geschichte muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist. Vor wenigen Wochen veröffentlichten die beiden Unternehmen eine „Definitive Edition“ des Spiels.

Den Soundtrack zu „Shadow of the Tomb Raider“ erschuf der Komponist Brian D’Oliveira, der allerhand Instrumente nutzte, um einen stimmigen Soundtrack zu erschaffen, der die letzte Reise von Lara untermalt. Der außergewöhnliche Soundtrack erscheint bald auf Vinyl, wie Laced Records heute verkündete.

Shadow of the Tomb Raider Vinyl

28 Musikstücke werden auf zwei 180g schweren blauen und orangefarbenem Vinyl gepresst, die in einem Gatefold-Sleeve untergebracht sind. Das Artwork des Covers stammt vom Team bei Eidos-Montréal.

Die Vinyl des Soundtracks kann ab sofort vorbestellt werden. Rund 40 Euro werden bei Laced Records für das gute Stück fällig. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im Februar 2020.