2K stellt das Entwicklerstudio Cloud Chamber vor, neuer BioShock-Titel in der Macher

2K verkündete zum Start der neuen Woche, dass mit Cloud Chamber ein neues, firmeneigenes Entwicklerstudio gegründet wurde. Die Entwickler agieren dabei von zwei Standorten aus: im Hauptsitz von 2K in der San Francisco Bay Area in Novato, Kalifornien sowie in Montréal, Québec.

Kelley Gilmore wird als Global Studio Head von Cloud Chamber und als erste weibliche Studioleitung in der Geschichte von 2K die Leitung des Entwicklungsstudios übernehmen. Gilmore hat Ken Schachter als Studio Manager von Cloud Chamber in Montréal mit ins Boot geholt. Beide konnten über die Jahre allerhand Erfahrung in der Spieleentwicklung sammeln.

Cloud Chamber hat auch ein erstes Spiel in der Mache. So arbeitet das Studio an einem neuen „BioShock“-Titel. Wie 2K mitteilte, soll auch das neue Spiel mit eine starke Handlung bieten. Geplant ist zudem das typische Gameplay aus der Ego-Perspektive. Weitere Informationen konnten die beiden Unternehmen noch nicht bekannt geben.

Die „BioShock“-Serie nahm im Jahre 2007 ihren Anfang. Drei Jahre später veröffentlichte 2K den zweiten Teil der Reihe. Der vorerst letzte Teil, „BioShock Infinite“, erschien 2013.

