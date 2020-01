Last Oasis – „Build, Scavenge, Survive“-Trailer des Survial-MMO

Entwickler Donkey Crew hat das Jahr mit einem neuen Trailer von dem kommenden Nomandic-Survival-MMO „Last Oasis“ begonnen. Das Spiel sollte eigentlich letzten Oktober in die Early Access-Phase gehen. Aktuell ist nur das erste Quartal 2020 als Start der Early Access-Phase angegeben. Bis dahin können wir im neuen Trailer mehr von der postapokalyptischen Welt sehen.

Der Titel spielt tausend Jahre in der Zukunft. Die Rotation der Erde, wie wir sie kennen, wurde durch ein katastrophales Ereignis gestoppt. Dies hatte zur Folge, dass sich die Erde in zwei extreme Klimazonen unterteilte. Zum einen gibt es ein eisiges Gebiet, das in Dunkelheit getaucht ist. Zum anderen eine riesige Wüste, die sich um die Sonne dreht. Die letzen Überlebenden der Erde müssen in Bewegung bleiben und wertvolle Ressourcen sammeln.

