The Surge 2 – Premium Edition und „The Kraken“ veröffentlicht

Spieler des Action-RPG „The Surge 2“ erhalten heute mit „The Kraken“ eine komplett neue Story-Line. Entwickler Deck13 und Publisher Focus Home Interactive veröffentlichten heue nicht nur den neuen DLC, sondern auch eine Premium Edition.

„The Kraken“ zieht den Protagonisten von „The Surge 2“ auf einen geheimnisvollen, umfunktionierten Flugzeugträger, der sich am Stadtrand von Jericho City befindet. Auf der „VBS Krakow“ erwarten ihn neue Gegner, Bosse und Waffen, die ihm im Kampf helfen.

Die Premium Edition von „The Surge 2“ beinhaltet neben dem Hauptspiel auch den Season Pass. Dieser umfasst „The Kraken“ sowie verschiedene Waffen- und Ausrüstungspakete. Die Edition ist für den PC, Xbox One und für die PlayStation 4 erhältlich. Kaufen könnt ihr sie bislang nur in digitaler Form via Steam, im PlayStation Store und im Microsoft Store.

Focus Home Interactive veröffentlichte zudem einen neuen Trailer, der nicht nur den neuen DLC, sondern auch die Premium Edition in den Fokus rückt -- inklusiver möglicher Spoiler.