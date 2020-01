SnowRunner – astragon bringt Box-Version in den Handel

Im Rahmen der gamescom 2019 kündigte das Entwicklerteam von Saber Interactive das Offroad-Spiel „SnowRunner“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 an (siehe hier). Es ist der Nachfolger der Offroad-Simulation „MudRunner“ und soll dieses Jahr erscheinen.

Jetzt wurde bekannt gegeben, dass das Spiel nicht nur im digitalen Markt, sondern mit der Unterstützung von astragon Entertainment auch im Handel als Box-Version (PC, PS4 und Xbox One). Ihr werdet die Auswahl zwischen der Standard- und Premium Edition haben. Die Premium Edition wird Zugang zu nach und nach erscheinenden Zusatzinhalten wie neuen Fahrzeugen, Karten, Aktivitäten und weiteren Individualisierungsmöglichkeiten gewähren.

„Nach dem unglaublich positiven Echo, das wir von Spielern und Medienvertretern zu MudRunner erhalten haben, freuen wir uns natürlich umso mehr über die Gelegenheit, auch den Nachfolger SnowRunner in Deutschland, Österreich und der Schweiz plattformübergreifend in den Handel zu bringen. Wir sind überzeugt, dass die Offroad-Community durch die erweiterten Karten sowie die neuen, eisigen Wetterbedingungen bei SnowRunner erneut voll auf ihre Kosten kommen wird,“ so Julia Pfiffer, CEO astragon Entertainment.

In dem Spiel begibt man sich hinter das digitale Steuer von Schwerlastfahrzeugen und begibt euch in unwegsames Gelände. Unter den original lizenzierten Offroad-Fahrzeugen findet man bekannte Hersteller wie General Motors, Ford, Pacific und Navistar. Mit ihnen gilt es extreme Geländeherausforderungen wie Schneeverwehungen, Eis, reißenden Flüssen und tiefem Schlamm zu meistern, um die Fracht ans Ziel zu bringen, entweder alleine in der Single-Player-Kampagne oder mit bis zu drei weiteren Fahrern im synchronen Koop-Multiplayer.

Aktuell gibt es keinen Release-Termin. Des Weiteren wird die PC-Version über Epic Games Store erscheinen. Während wir noch keine genauen Angaben haben, kann man davon ausgehen, dass die PC-Box-Version auch über Epic Games Store zu aktivieren ist.

SnowRunner – Teaser Trailer

Quelle: Pressemitteilung