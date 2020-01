Coffee Talk – Das Café öffnet Ende Januar seine Pforten

Das Spiel „Coffee Talk“ ist ein Talking-Simulator der von Toge Productions entwickelt wird. Der Titel versetzt euch in ein alternatives und fantastisches Seattle. Eure Aufgabe ist es als Barista in einem Café das schwarze Gold zubereiten.

Die Besucher des Cafés sind allerdings alles andere als gewöhnliche Menschen. Elfen, Dämonen, Außerirdische und weitere fantastische Wesen suchen einen Platz zum reden. Die Geschichte bietet unterschiedlichen Enden, wo Entscheidungen nicht durch Dialoge, sondern durch die Kunst des Kaffeebrauens beeinflusst werden.

„Coffee Talk“ laut Toge Productions ein entspanntes Spiel, das zum Nachdenken und Fühlen anregt. Die Macher veröffentlichen ihr Werk am 29. Januar 2020 für den PC (Steam) und für die Nintendo Switch. Eine Version für die Xbox One und PlayStation 4 folgt am 30. Januar.