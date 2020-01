Captain Tsubasa: Rise of New Champions angekündigt

Nach gut 10 Jahren stille im Videospielbereich des Captain-Tsubasa-Franchise kündigten Bandai Namco Entertainment Europe und Entwickler Tamsoft jetzt „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ für dieses Jahr an. Es wird ein Arcade-Fußballspiel mit passender Anime-Grafik (Cel Shading) sein, das für für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheint.

In dem Spiel sollen euch viel Action und wilde Torschüsse erwarten, wo ihr „Superaktionen“ in Echtzeit ausführen könnt. Hinzu kommen diverse Game-Modi und bekannte Charaktere. Dazu gehört natürlich auch Tsubasa Ozora, der seinen Traum verfolgt die Fußballweltmeisterschaft zu gewinnen.

Die Homepage von „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ findet ihr hier: KLICK!

[Deutsch] Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Announcement Trailer - PS4/PC/SWITCH

Quelle: Pressemitteilung