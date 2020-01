Neverwinter – Launch-Trailer zum Release von „Infernal Descent“

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios haben jetzt die Erweiterung „Infernal Descent“ für die PC-Version des Free-2-Play MMORPGs „Neverwinter“ veröffentlicht. Der Release für Xbox One und PlayStation 4 erfolgt am 25. Februar 2020. Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, haben die Teams einen entsprechenden Launch-Trailer präsentiert.

Die Geschichte der Erweiterung basiert auf „Wizards of the Coasts“ neuster „Dungeons & Dragons“-Tabletopkampagne „Baldur’s Gate: Descent Into Avernus“. So wird das Anwesen der Familie Vallenhas aus Faerûn gerissen und in die feurigen Tiefen der ersten Ebene der Neun Höllen namens Avernus gezogen, während gleichzeitig der Blutkrieg zwischen Teufeln und Dämonen in vollem Gange ist.

Spieler werden sich mit zwei neuen Helden, dem Paladin Alric und der Bardin Etrien Sael, für ein großes Abenteuer in den Neun Höllen zusammenschließen, um die Bewohner des Vallenhas-Anwesens vor den finsteren Plänen der Erzteufelin Zariel zu beschützen.

Informationen über „Neverwinter“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

[DE] Neverwinter: Infernal Descent - Offizieller Launch-Trailer

Quelle: Pressemitteilung