Dual Universe – Alpha 3 startet heute, Trailer zum Launch

Wie im Release-Plan angekündigt (siehe hier), startet das Entwicklerteam von Novaquark jetzt die Alpha 3 des Sci-Fi-MMOs „Dual Universe“. Die neue Alpha-Version trägt den Titel „Shattered Alliances“ und fügt neue Funktionen und Verbesserungen hinzu. Einen kleinen Eindruck liefert der Trailer weiter unten.

An der Alpha 3 können alle Backer der Kickstarter-Kampagne sowie die Spieler teilnehmen, die entweder das Contributor Pack (60 Euro), Sponsor Pack (120 Euro) oder das Patron Pack (180 Euro) auf der Homepage des Spiels (siehe hier) gekauft haben.

„Mit dieser Alpha sind wir einen Schritt näher an unserem Ziel – der Schaffung des ersten Metaversums“, so Baillie. „Wir liefern mehr und mehr Funktionen und geben den Spielern so die Werkzeuge in die Hand, mit denen sie überragende Erfahrungen schaffen können. Das ist ein fantastischer Start in 2020, und wenn wir vorausschauen, können wir sagen, dass sich die Dual Universe-Community auf so einiges freuen kann.“

Ein wichtiges Feature ist die Implementierung der Consturct-vs-Construct-PvP-Gefechte. Passend gibt es dafür diverse Waffen und Voxel-basierender Schaden. Kommende Updates werden neue Arten von Gefechten, weitere Funktionen sowie Verbesserungen an der Spielbalance basierend auf der Alpha 3 bringen.

Außerdem umfasst die Alpha 3 „Organisationen“. Damit können sich Spieler miteinander verbünden und alles von Clubs bis hin zu weitreichenden Fraktionen aufbauen. Dies geschieht mittels des Organisationssystems, das es gestattet, einzelnen Mitgliedern Rollen zuzuweisen und die geteilten Ressourcen der Gruppe von bestimmten Spielern verwalten zu lassen. Dies alles geschieht mittels eines Rechte-und-Pflichten-Verwaltungssystems. Mehr über „Organisationen“ zeigt ein Video (siehe unten) und ein Blogbeitrag der Entwickler und zwar hier: KLICK!

„Das sind einige der beeindruckendsten Funktionen, die wir Dual Universe bisher hinzugefügt haben“, so CEO Jean-Christophe Baillie. „Unsere Art, Organisationen zu handhaben, ist wesentlich fortschrittlicher als das System der traditionellen MMO-Gilden, insbesondere mit dem System für Rechte und Pflichten. Zudem sind wir begeistert, dass nun endlich und erstmalig Gefechte möglich sind.“

Zu guter Letzt gibt es eine Reihe von Änderungen an Markt und Wirtschaft des Spiels (siehe hier), die Einführung des Sammelns an der Oberfläche, die es Spielern gestattet, grundlegende Elemente aus Felsen abzubauen, Verbesserungen an der Steuerung (siehe hier) und mehr.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Dual Universe | Alpha 3 New Features Overview

Dual Universe | Alpha 3 | Organizations Overview

Dual Universe | Alpha 3 | Construct Trading

Quelle: Pressemitteilung