The Outer Worlds – Release-Termin für Nintendo Switch

Nachdem das Action-RPG „The Outer Worlds“ im Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wurde, wird es jetzt langsam zeit für die angekündigte Nintendo Switch-Version. Dies dachten sich jetzt auch Private Division, Virtuos Games und Obsidian Entertainment und haben den 6. März 2020 als offiziellen Release-Termin verraten.

Das von der USK mit „Ab 16 Jahren“ eingestufte Spiel wird für die Nintendo Switch als physische Version (mit einem Download-Code) und digitale Version im Nintendo eShop zum Preis von 59,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

In „The Outer Worlds“ erwacht ihr auf einem verirrten Kolonistenschiff, das auf seinem Weg nach Halcyon war, der am weitesten von der Erde entfernten Kolonie am Rand der Galaxis, und findet euch mitten in einer gigantischen Verschwörung wieder, die zu seiner Vernichtung führen könnte.

Während ihr die äußersten Gebiete des Weltraums erkundet und auf verschiedene, nach Macht strebende Fraktionen trefft, entscheidet ihr mit dem von euren entwickelten Charakter über den Verlauf der Handlung. In der Gleichung der Firma für die Kolonie seid ihr die außerplanmäßige Variable.

Quelle: Pressemitteilung