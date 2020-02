Endzone – A World Apart – Trailer zum Start der Closed Beta

Heuten schicken Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad das Survival-Aufbaustrategiespiel „Endzone – A World Apart“ in die Closed Beta auf Steam. Im Frühjahr 2020 soll dann die Early Access-Phase (Steam) / „In Development“ (GOG.com) folgen, an der man für 23,99 Euro (UVP) teilnehmen kann.

Wer gerne schon an der Closed Beta teilnehmen möchte, der kann auf der offiziellen Webseite (siehe hier) das Spiel mit einem Pre-Order-Discount für 20,99 Euro (Standard Edition) bzw. 30,99 Euro (Support Pack) vorbestellen. Alternativ verlosen Assemble Entertainment und Gentlymad auch regelmäßig Closed Beta-Zugänge unter den aktiven Mitgliedern des offiziellen Endzone-Discord-Servers (siehe hier).

In „Endzone – A World Apart“ befinden wir uns im Jahr 2171. 150 Jahre zuvor brachten Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzen die Welt ins Chaos. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die Endzonen. Jetzt wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche, und zwar unter eurem dem Kommando.

In der lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen gilt es eine Siedlung zu errichten und sich um die Versorgung der Männer, Frauen und Kinder zu kümmern.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Endzone - A World Apart | Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Endzone - A World Apart | Showcase

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung