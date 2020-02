SnowRunner – Neuer Trailer „Conquer the Wilderness“

Entwickler Saber Interactive zeigt mit dem neusten Trailer nicht nur mehr von den Landschaften in „SnowRunner“, sondern bietet auch einen Vorgeschmack auf die Herausforderungen, die ihr mit euren PS-starken Trucks angehen könnt.

In der Offroad-Simulation begibt ihr euch in eine offene Spielwelt, die unberührten Weiten Alaskas, Michigans und Taymyrs wiederspiegeln soll. Um die reißenden Flüssen, tückischem Matsch, Schneewehen, eisbedeckten Seen und andere Hindernisse mit euren Trucks zu überwinden, gilt es sie entsprechend in der Werkstatt mit neuen Reifentypen, Federungen, Ausrüstungsgegenständen und Motoren auszustatten.

Die diversen Missionen in der Welt könnt ihr allein oder im Koop-Modus (4-Spieler). Zu den Missionen gehört der Aufbau einer Infrastruktur, das Ausliefern von Versorgungsmaterialien, der Hilfe für verunglückte Fahrzeuge, dem Freiräumen neuer Strecken und mehr.

„SnowRunner“ wird von Focus Home Interactive und astragon Entertainment am 28. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (mit Anbindung an den EGS) veröffentlicht. Mehr Informationen und Trailer findet ihr hier bei uns: KLICK!

SnowRunner - Conquer the Wilderness-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung