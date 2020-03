Two Point Hospital – Release-Termin von „Off The Grid“ verschoben

Erst letzte Woche kündigten Sega und das Entwicklerteam von Two Point Studios den DLC „Off The Grid“ für die PC-Version von „Two Point Hospital“ an und nannten den 18. März 2020 als Release-Termin. Wie die Verantwortlichen jetzt mitteilten, verschiebt sich der Release auf den 25. März 2020.

Der Grund für die Verschiebung ist ein gefundener Bug, der das Spiel zum Abstürzen bringt. Um diesen Fehler jetzt auszumerzen, benötigen die Entwickler ein wenig mehr Zeit. Schließlich soll sich bei der Korrektur kein neuer Bug einschleichen.

Die offizielle Mitteilung zur Verschiebung findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Two Point Hospital – Off The Grid“ findet ihr hier: KLICK!

Two Point Hospital: Off The Grid | Announce Trailer - USK

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung