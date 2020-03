Assassin’s Creed Odyssey – Free Weekend für PC und Konsolen

Ubisoft bietet ab morgen die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in „Assassin’s Creed Odyssey“ zu werfen. Das kostenlose Wochenende geht vom 19. bis zum 22. März 2020 und ist auf PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Auf den beiden Konsolen wird das jeweilige Abo-Programm benötigt (PlayStation Plus / Xbox Live Gold). Spieler auf PC (Uplay) und PlayStation 4 können bereits mit dem Vorabdownload beginnen.

PlayStation 4 -- 19. März (8 Uhr) bis zum 23. März (18 Uhr)

Xbox One -- 19. März (8 Uhr) bis zum 23. März (18 Uhr)

PC -- 19. März (12 Uhr) bis zum 23. März (17 Uhr)

Während des Free Weekend haben Spieler Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels. Jeder Fortschritt, der während des Free Weekend erreicht wird, bleibt erhalten, wenn der Spieler auf das volle Spiel auf derselben Plattform upgradet. Außerdem schalten alle Spieler Ezios römischen Satz über den Ubisoft Club frei, wenn sie während des kostenlosen Wochenendes „Assassin’s Creed Odyssey“ spielen.

Der Titel spielt im antiken Griechenland im goldenen Zeitalter von Athen inmitten eines der tödlichsten Konflikte der Geschichte, dem Peloponnesischen Krieg. Die Spieler können entweder als Alexios oder Kassandra spielen. Als ausgestoßene, spartanische Söldner erkunden ihr eine offene Welt, in der ihr die Wahrheit über ihre mysteriöse Vergangenheit aufdeckt und zu legendären griechische Helden werdet.

Weitere Informationen rund um das Free Weekend findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier).

ASSASSIN'S CREED ODYSSEY FREE-WEEKEND-TRAILER | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung