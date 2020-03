Bravely Default II – Demo und ein neues Video veröffentlicht

Im vergangenen Dezember kündigten Nintendo und Square Enix „Bravely Default II“ für die Nintendo Switch an. Zwar gibt es noch keinen Release-Termin zum kommenden J-RPG, jedoch dürfen sich die Fans der Reihe ab sofort eine Demo-Version auf ihre Switch laden.

Mit der rund 2,3 Gigabyte schweren Demo erhaltet ihr einen kleinen Einblick in „Bravely Default II“. Die Demo lässt euch eine Gruppe von vier Helden auf dem Kontinent Excillant steuern. Square Enix möchte das Feedback der Spieler mit Hilfe der Demo sammeln. So sollen die Spieler, welche die Demo herunterladen und spielen, eine Umfrage erhalten, wie Nintendo in einem Tweet mitteilte.

Wer noch keine Nintendo Switch sein Eigenen nennen kann, der kann sich einen kleinen Trailer anschauen, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben. „Bravely Default II“ erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr.