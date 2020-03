Control – „The Foundation“-DLC und neues Update erscheinen heute

Heute erfolgt die Veröffentlichung von der Erweiterung „The Foundation“ für das Third-Person-Action-Adventure „Control“ auf PC und PlayStation 4. Der Release für Xbox One soll am 25. Juni 2020 erfolgen. Um auf die neuen Inhalte Zugreifen zu können, müssen Spieler zunächst die Haupthandlung des Spiels abgeschlossen haben.

Control – The Foundation

Die Erweiterung „The Foundation“ lässt Spieler in die Geschichte des Ältesten Hauses eintauchen. Jesse wird von dem geheimnisvollen Board informiert, dass im Untergrund des Gebäudes eine Gefahr entstanden ist. Ein mysteriöses Objekt mit Namen Monolith ist beschädigt worden, und die Astralebene ist in die Foundation eingedrungen. Wenn Jesse sie nicht aufhalten kann, wird das Älteste Haus zusammen mit dem Bureau of Control von dieser invasiven und infektiösen Dimension verschlungen werden.

Spieler, die die Digital Deluxe-Version für PlayStation 4 besitzen, erhalten heute automatisch das Addon. Spieler, die das PlayStation 4-Basisspiel oder die PC-Version im Epic Games Store besitzen, können für 24,99 Euro (UVP) einen Season Pass für die Erweiterung erwerben, die Zugang zu „The Foundation“ und der zweiten Erweiterung „AWE“ gewährt, die im Sommer veröffentlicht wird. Erweiterungen können auch separat für PlayStation 4 oder PC für jeweils 14,99 Euro (UVP) erworben werden.

Neues Update für alle Plattformen

Des Weiteren erscheint heute ein neues Update für alle drei Plattformen, das kostenlos für alle Spieler verfügbar. Dies bietet eine verbesserte Kartenlesbarkeit, neue Fähigkeit „Schildangriff“ und einen überarbeiteten Fähigkeitsbaum mit der Möglichkeit, verbrauchte Fähigkeitspunkte und andere Spielkomfort-Verbesserungen neu zuzuweisen.

Durch das Update können PC-Spieler das Spiel mit der Einführung der NVIDIA DLSS2.0-Technologie in höheren Auflösungen spielen. DLSS 2.0 ist ein neues und verbessertes, mehrschichtiges neuronales Netzwerk mit RTX-Tensor-Kernen, das die Bildraten erhöht und scharfe Bilder erzeugt.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Control | The Foundation Trailer | PS4, Xbox One, PC

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung