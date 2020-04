Fairy Tail – Weitere Gast-Charaktere und Gildenhallen-Feature enthüllt

Mit dem neusten Trailer zeigen Koei Tecmo Europe und Entwickler GUST Studios weitere Gast-Charaktere, auf die ihr in dem J-RPG „Fairy Tail“ treffen werdet. Obwohl die Gast-Charaktere nicht spielbar sind, können sie der Gruppe beitreten und magische Fähigkeiten ausführen, die man auch schon aus dem Anime und Manga kennt.

Zu diesen Charakteren gehören „Arc of Time User“ Ultear Milkovich von der Crime Sorcière-Gilde, „Ice-Make-Wizard“ Lyon Vastia der Lamia Scale-Gilde, „Burning Hair Wizard“ Flare Corona von der Raven Tail-Gilde und „Sabertooth“ Minerva Orland von der Finest Lady-Gilde.

Außerdem wurden neue Gildenhallen-Features bekannt gegeben. Innerhalb der Gilde können Items gehandelt und verkauft werden, inklusive Lacrima und einer Vielzahl an Materialien aus dem Item Shop. Es gibt auch eine Auswahl an Tränken an der Bar, die den Gildenmitgliedern verschiedene Statuseffekte gewährt. Mit Gold und Upgrades werden weitere Items und Drinks in der Gilde freigeschalten und auch die Gilde selbst kann extravagant individualisiert werden.

Die Gildenhalle bietet Spieler auch die Möglichkeit sich mit ihren Kameraden zu unterhalten und sie zu Duellen herauszufordern und Preise, basierend auf ihren Gegner, zu gewinnen. Auch Charaktere aus anderen Gilden können herausgefordert werden.

„Fairy Tail“ wird derzeit für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (Steam) entwickelt und soll am 25. Juni 2020 erscheinen. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

FAIRY TAIL - Guest Character Trailer

Quelle: Pressemitteilung