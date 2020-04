Streets of Rage 4 – Release-Termin für PC und Konsolen steht fest

Das Teams von Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games haben jetzt den Release-Termin für das Beat’em Up „Streets of Rage 4“ bekannt gegeben. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One (inklusive Xbox Game Pass) sowie Nintendo Switch und zwar am 30. April 2020.

Zu Feier dieser Nachricht wurde auch ein neuer Trailer präsentiert, der einen Blick auf den Battle Mode wird. Dieses reichlich feindselige Schlachtfeld wird den Rivalen dabei helfen, zu erkennen, wer wirklich Wood Oak Citys bester Kämpfer ist und hilft dabei, den steten Groll zu begleichen, der durch zufällige Schläge auf Mitstreiter während der Multiplayer-Sessions ausgelöst wurde.

Weitere Informationen rund um „Streets of Rage 4“, wie zum Beispiel die Retro-Features, findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Streets of Rage 4 - Battle Mode & Release Date

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung