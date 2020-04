Mars Horizon – Management-Spiel kommt für PC und Konsolen

Die Teams von The Irregular Corporation und Auroch Digital haben jetzt mit „Mars Horizon“ ein Weltraumorganisations-Management-Spiel angekündigt. Das Spiel soll noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Bereits am 27. April 2020 findet eine Beta auf Steam statt, für die euch hier anmelden könnt: KLICK!

In „Mars Horizon“ übernimmt ihr die Position an der Spitze einer Raumfahrtorganisation und steuert sie von den Anfängen des Raumfahrtzeitalters in den 1950er Jahren, bis zur Landung der ersten Astronauten auf dem Mars. Die Konkurrenz schläft aber nicht, wodurch ein Wettrennen um die erste Landung auf den Mond und weiteren Errungenschaften entsteht.

Neben den Bau einer eigenen Basis, inklusive Startrampen, Laboratorien und Trainingseinrichtungen, erstellt man auch eigene Raumfahrzeuge aus hunderten von Kombinationen. Durch einen Technologiebaum können die Satelliten und Raumfahrzeuge für bemannte Missionen weiter verbessert werden.

Zu den weiteren Aufgaben gehört die Rolle des Flugleiters im Missionszentrum, wo man sich den Herausforderungen stellt, die das Planen der Reisen in das Weltall mit sich bringt. Darunter fallen auch die Ressourceneinteilung und strategische Herausforderungen in rundenbasierten Missionen. Je erfolgreicher man beim Managen ist, desto mehr Unterstützung findet man in der Öffentlichkeit, wodurch sich wiederum das Budget erhöht.

„Mars Horizon“ wird unter Zuhilfenahme von Informationen und mit der Unterstützung echter Raumfahrtorganisationen entwickelt und soll Leidenschaft für die Erforschung des Weltraums und internationale Kooperation vermitteln sowie das Ziel, die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen.

Quelle: Pressemitteilung