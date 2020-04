Deliver Us The Moon – Launch-Trailer zum Release auf Konsolen

Heute erfolgt die Veröffentlichung des Sci-Fi-Thrillers „Deliver Us The Moon“ für PlayStation 4 und Xbox One. Passend zum Anlass präsentierten Wired Productions und Entwicklerstudio KeokeN Interactive den Launch-Trailer.

Das Spiel ist als Standard Edition für 24,99 Euro (UVP) und als Teil des Xbox Game Pass erhältlich. Hinzu erscheint am 14. August eine physische Deluxe Edition, die den Soundtrack und ein hundertseitiges digitales Artbook beinhaltet und 29,99 Euro (UVP) kostet.

„Deliver Us The Moon ist wunderbar realistisch und wird Fans von Sci-Fi-Thrillern garantiert gefallen. Nun können endlich auch Konsolenspieler weltweit das Spiel erleben“, sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions.

Koen Deetman, CEO von KeokeN Interactive, fügt hinzu: „Der Konsolen-Launch ist ein Höhepunkt unserer Reise – von Kindern mit leuchtenden Augen, die hypnotisiert von dem Raumfahrtenthusiasmus unseres Großvaters waren, zu Spieleentwicklern, die eine immersive Welt erschaffen, in der sich Spieler wie echte Astronauten fühlen.”

eitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Deliver Us The Moon | Launch Trailer | PlayStation 4 & Xbox One

